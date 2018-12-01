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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişinin ölmesi - Zanlı ve kardeşi tutuklandı - KONYA

Katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişinin ölmesi - Zanlı ve kardeşi tutuklandı - KONYA

- Zanlıların adliyeden çıkarılışıKatil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişinin ölmesi - Gözaltına alınan katil zanlısı ve kardeşi tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'da av tüfeğiyle vurulan ve otomobille hastanenin acil servisine bırakılan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Ali Kırkuşu'nun, (28) Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evinde av tüfeğiyle vurulmasının ardından polise teslim olan katil zanlısı Turgut G. (25) ile kardeşi Süleyman G'nin (22), Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı.Akşehir Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zanlı Turgut G'nin ifadesinde, Kırkuşu'nun evine çay içmek için gittiğini, kayınbiraderinin yeni aldığı tüfeği incelerken silahın yanlışlıkla ateş aldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Kırkuşu'nun "tüfek dolu dikkat et" diye kendisini uyardığını anlatan Turgut G'nin, kayınbiraderinin tüfeği kendisinden almak istediğini, bu sırada olayın gerçekleştiğini iddia ettiği belirtildi.İddiaya göre, dün, Ali Kırkuşu, Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evinde eniştesi Süleyman G. (22) ve onun ağabeyi Turgut G. (25) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle vurulan Kırkuşu, karnından yaralanmıştı. Turgut G, yaralıyı otomobille Akşehir Devlet Hastanesinin acil servisine bırakarak kaçmış, Kırkuşu ise hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Turgut G. ve kardeşi Süleyman G, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

Acil Servis Hastane Kayınbirader Katil Zanlısı Irak 

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