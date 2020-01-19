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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Katil kardeş adliyeye sevk edildi

Katil kardeş adliyeye sevk edildi

-şahsın adliyeye sevk edilmesi

Psikoloji Cenaze Güvenlik Kamerası Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

--adliyeden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da üvey ağabeyini tüfekle öldüren kardeş adliyeye sevk edildi. Olay, dün merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 94. sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.S.(39), tüfekle 61 yaşındaki üvey ağabeyi Paşa S'nin evine giderek kapıyı çaldı. Ailesi İstanbul'da olduğu için evde yalnız bulunan ağabey Paşa S. kapıyı açtı. Bu sırada tüfeği doğrultan S.S., ağabeyini vurarak kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Paşa S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ağabeyin cansız bedeni cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli üvey kardeşin kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden polis, yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Olayın nedeni belli olmazken şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ileri sürüldü.
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