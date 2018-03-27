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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kastamonu'da yangın

Kastamonu'da yangın

- İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak'taki yangın yeri - Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması - Evi yanan Mehmet Uçar'ın konuşması - İki evin kullanılamaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak'ta Kamil Uçar'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki, kardeşi Mehmet Uçar'a ait eve sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Yangında dumandan etkilenen Kamil Uçar ve eşi Fatma Uçar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.İki evin kullanılamaz hale geldiğini yangında, büyük çapta hasar oluştu.

Hastane Ahşap Ev Yangın Yeri 

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