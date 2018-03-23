Kastamonu'da uzman erbaşlar yemin etti

- Uzman erbaşların yemin töreni - Yemin töreninde detaylar - Askerlerin gösterisinden detaylar - Yürüyüşten detaylar - Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Ergün Cebeci'nin konuşması - Tören geçişinin ardından uzman erbaşların aileleriyle bir araya gelmeleri - Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 700 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da temel eğitimlerini tamamlayan jandarma uzman erbaşlar, törenle yemin etti. Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda 25. dönem bin 700 jandarma uzman erbaşın yemin etmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından uzman erbaşlar, Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.Alay Komutanı Albay Ergün Cebeci, törende yaptığı konuşmada, askerlerin içtikleri andın vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamı taşıdığını söyledi.
Kursu tamamlayan askerlere seslenen Cebeci, "Biraz önce Türk milletinin onur timsali şanlı bayrağımızın gölgesinde, şehitlerimizin manevi huzurunda, ailenizin önünde silah arkadaşlarınız ile omuz omuza vererek icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda canınızı seve seve feda edeceğinize ant içtiniz. İçtiğiniz ant en zor zamanlarda bile sizlere yol gösterecektir. Yemininizin teminatı şerefiniz, bedeli ise gerektiğinde vatan ve cumhuriyet uğrunda canınızı feda etmenizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığının birer ferdi oldunuz. Yurdumuzda emniyeti ve asayişi sağlayacak ve her türlü şer odaklarına karşı mücadele edeceksiniz." ifadelerini kullandı.Türk milletinin güveninin en büyük hazineleri olduğunu vurgulayan Cebeci, şöyle konuştu:"Meslek hayatınız boyunca, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur' diye tanımladığı teşkilatın mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetin. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin vasiyeti, atalarımızın yadigarı, hilali uğruna güneşlerin battığı bu vatan sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecektir. Bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde dalgalanmaya devam edecektir."Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerlerin kule oluşturarak Türk bayrağını açması da alkış aldı.Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.