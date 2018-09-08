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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kastamonu'da 'Siyez Festivali' düzenlendi

Kastamonu'da 'Siyez Festivali' düzenlendi

Kastamonu 'da "Siyez Festivali" düzenlendi - İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Yaşar Karadeniz'in konuşması - Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar'ın konuşması - Yemek yarışması - Halk oyunları gösterisi Kastamonu 'da "Siyez Festivali" düzenlendi - Vali Yaşar Karadeniz:"5 - 10 yıl sonra siyez, Türkiye'nin tartışılmaz turizm ürünlerinin ve gastronominin önde gelen parçalarından birisi olacak"KASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İhsangazi ilçesinde "Siyez Festivali" düzenlendi.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İhsangazi Belediyesine ait parkta düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, kentin turizm alanında ciddi bir atılım içerisinde olduğunu söyledi.

Gastronomi turizminin önemine dikkati çeken Karadeniz, "Gastronomi turizminde marka ürünler önemli. Kastamonu önemli bir marka ürününe sahiptir. O da siyezdir. Siyeze artık marka ürün diyebiliriz. Bu konuda uzaktan yakından ilgili olan herkes siyezi biliyor. Siyez deyince önce akla vilayet olarak Kastamonu , onun ilçesi olarak da İhsangazi geliyor. İhsangazi, uzun soluklu yapmış olduğu çalışmanın meyvelerini toplama dönemine germiştir." dedi.
Vali Karadeniz, siyezle ilgili çalışmaların sürmesi gerektiğine de işaret ederek, "Mükemmelliğin sınırı yoktur. Ne kadar bu çalışmayı sürdürürseniz, ne kadar bu konu üzerinde durur ve yeni ürünler geliştirirseniz o zaman göreceksiniz ki 5 - 10 yıl sonra siyez Türkiye'nin tartışılmaz turizm ürünlerinin ve gastronominin önde gelen parçalarından birisi olacak." diye konuştu.
Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ise ekmeğin düzgün yapıldığında sorunlu bir ürün olmadığının altını çizdi.Unun doğal forma yakın olmasıyla birlikte besleyici değerinin de yükseleceğini anlatan Dizdar, şöyle konuştu:"Un dediğimiz şeyin ıslatılıp mayalandıktan sonra ekmek olabilmesi için bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bu geçmesi gereken zaman büyükşehirlerin baş belası olmuş, zaman içerisinde başta İngiltere olmak üzere bir özel yöntem geliştirmişler. Bu yöntemle ekmeğin mayalanması gerekmiyor. Ekmek, içerisindeki özel bir karışımla geliyor. Maya az miktarda var. Fakat kabarmasını sağlayacak başka tozlar da var. Böylelikle 4 saat içerisinde pişmiş ambalajlanmış paketlenmiş ekmek yapabiliyorlar."Festivalde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı ve Buğday Derneği Başkanı Leyla Ünlübay da birer konuşma yaptı.Etkinlikte, "Şef Mehmet Altaş ile Siyez Yemekleri" ve halk oyunları yarışması düzenlendi, siyez ekimi yapıldı.

İngiltere Astronomi Halk Oyunları Yarışması Festival Halk Oyunları 

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