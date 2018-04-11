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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da motosiklette tehlikeli yolculuk

Kastamonu’da motosiklette tehlikeli yolculuk

Ailenin tehlikeli yolculuğu

Bebek Uttu Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da düşüncesiz baba, karayolunda motosikletin arkasına kucağında çocukla birlikte eşini bindirdi. Hiçbir yere tutunmadan kucağındaki çocukla birlikte yolculuk eden kadın ise görenleri şaşkına çevirdi. İlginç olay, Kastamonu’da Candaroğulları Mahallesinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan 20’li yaşlardaki sürücü, motosikletin arkasına eşi olduğu tahmin edilen kadını, kucağında bebekle birlikte güvenliksiz bir şekilde bindirdi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kasksız ve tedbirsiz bir şekilde ailenin yolculuk ettikleri görülüyor. Motosikletin arkasında yolculuk eden kadının kucağındaki bebeği tuttuğu ve herhangi bir yerden de tutunmadan yolculuk ettiği görülüyor. Adeta tehlikeye davetiye çıkaran sürücüyü ve kucağında bebekle yolculuk eden kadını, yoldaki diğer araçlarda bulunanlar bu anları şaşkınlık içerisinde takip etti. Bir süre yolda bu şekilde ilerleyen motosikletli, daha sonra gözden kayboldu. (Vİ-
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