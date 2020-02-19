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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da anne ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kastamonu’da anne ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlendi

hastanenin çekilmesi

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Karbonmonoksit Ağır Yaralı Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-Ambulansın çekilmesi
-anne ve kızı foto

( KASTAMONU )- Kastamonu’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı KASTAMONU

- Kastamonu’da Merkeze bağlı Bük köyünde sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlendiği belirlenen 59 yaşındaki Gülten Özmen hayatını kaybetti, annesi 89 yaşındaki Seher Özmen ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay, Kastamonu’da Merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde anne Seher Özmen ile kızı Gülten Özmen, evdeki sobayı yakarak uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen Özmen’in yakınları, evde halsiz yatar halde anne ve kızını buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen 59 yaşındaki Gülten Özmen hayatını kaybederken, annesi 89 yaşındaki Seher Özmen ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde ilk müdahalesi yapılan Seher Özmen, ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Seher Özmen’in hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, ihbar sonrası jandarma ekipleri, köy yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Gülten Özmen’in cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Vİ-
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