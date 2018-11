Kastamonu’da 6. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli-Yesevilik sempozyumu gerçekleştirildi

-Salondan görüntü

- Kastamonu’da "VI. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli (Yesevilik)" adlı sempozyum düzenlendi.

2018 Yılı Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti çerçevesinde Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesinin himayelerinde, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "VI. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli (Yesevilik)" sempozyumu gerçekleştirildi.

Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde yapılan sempozyumda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını, Kazakistan’ın Türkistan kentinde 2017 yılında Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin manevi makamından alıp Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin manevi huzuru olan Kastamonu’ya getirdiklerini belirterek, “Bizim çok büyük bir onur ve gurur oldu. Kapanış programında da inanıyorum ki Türk Dünyası Kültür Başkenti Konseyi, TÜRKSOY’un başkanlığında 2019 yılında Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı olarak Türk Dünyasında ilan edecekler. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kastamonu’da her yıl Mayıs ayının ilk haftasında Şeyh Şa’ban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını anma haftası olarak kendi bölgesinde kutladığını hatırlatan Başkan Babaş, “Bu yıla kadar bu kutlamalarımız sadece bölge çapındaydı. Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı programına alındı. Yani milli bir program haline getirildi.

Bundan sonra Kültür Bakanlığı programında bir Ahi Evran gibi Şeyh Şa’ban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftasını da görecekler” diye konuştu.

Şeyh Şa’ban-ı Veli ile ilgili Kastamonu Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yaptıklarına işaret eden Başkan Babaş, “Özellikle Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin türbesinin olduğu bölgede bulunan binaların oradaki manevi dokuya uygun olması gibi her türlü çalışmaları yapıyoruz. Şeyh Şa’ban-ı Veli Caddesinde de zamanla trafik sıkışıklığı oluyor. Bunu çözme görevi de bize ait. O bölgede otopark çalışması yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl 10 bin metrekare alanı otopark olarak yapacağız. Buraya gelen misafirlerimizi daha rahat Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin türbesine ulaşmalarını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ahmet Yesevi denilince akla tasavvuf gelir” Ahmet Yesevi denilince akla tasavvufun geldiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise, “Tasavvuf ise bizim manevi hayatımızın her şeyidir. Elbette tasavvuf, tasavvuf tarihi okuyarak öğrenilmez. Tasavvuf usulü öğrenerek öğrenilir ve yaşanır. Ahmet Yesevi, Şeyhi Nakşibendi Abdülkadir Geylani’nin, Ahmet Rufai’nin, Mevlana’nın, Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin Hacı Bektaşi Veli’nin hepsinin usulünü ve hayatını öğrenip ona göre yaşamak bizi kurtarır. Çünkü tasavvuf Allah yolu demektir. İnce yol demektir” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Yesevilik’ teması adı altında düzenlenen sempozyuma Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, Doç. Dr. Mehmet Temizkan, Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu, Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Prof. Dr. Bekir Tatlı ve Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Akdağ konuşmacı olarak katıldılar.