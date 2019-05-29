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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kasklı gaspçı Tokat'ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

Kasklı gaspçı Tokat'ta kuyumcu soydu, Amasya’da yakalandı

GÜVENLİK KAMERASI

Dinamit Akalan Kuyumcu Dükkanı Bomba Düzeneği 

-ŞÜPHELİ, PARA, ALTIN GÖRÜNTÜSÜ
-AMASYA ASAYİŞ ŞUBE

( AMASYA ) AMASYA

- Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya’da bozdurmak isterken kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli C.S. (36), başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Aldığı altınlarla kaçan C.S. Amasya’da bilezikleri bozdurmak isterken Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altın bilezik çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemeleri tamamlanan şüpheli C.S., Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerine teslim edildi.
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