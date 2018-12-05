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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kasiyerin boğazına bıçak dayadı pişman değilim dedi... Soygun anı kameralarda

Kasiyerin boğazına bıçak dayadı pişman değilim dedi... Soygun anı kameralarda

Güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Taksi Durakları İnternet Kafe Harekete Geç Polis Ekipleri 

-şahsın adliyeye çıkarılması

( BURSA )- Bıçaklı soyguncuyu bulmak için onlarca kamera incelendi BURSA

- Bursa'da ünlü bir market firmasının şubesine müşteri olarak giden yüzü kapalı şahıs alışveriş bahanesiyle gittiği kasada kasiyerin boğazına bıçak dayayarak kasayı soydu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken yakalanan soyguncu 'pişman değilim' dedi.
Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan ünlü bir marketler zincirine ait şubede 30 Kasım tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ömer Ö. isimli şahıs cips almak bahanesiyle müşteri gibi markete girdi. Yüzünün kapalı olduğu görülen ve ödeme yapmak için kasaya giden Ömer Ö. kasiyeri bıçak gösterip tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı. Kasadan bin 500 lira para alan Ömer Ö. daha sonra bir minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince konula ilgili yapılan çalışmalarda soyguncunun kimliğinin tespit edilmesi için onlarca iş yeri ve minibüs kamerası incelendi. Kameralarda önce soyguncunun bindiği minibüsü tespit eden ekipler daha sonra soyguncunun minibüsten inerek bir taksiye bindiğini belirledi. Güzergaha bakan bütün taksi duraklarını inceleyen ekipler soyguncu Ömer Ö'yü taşıyan taksiyi bularak şahsın Yavuzselim Mahallesi'nde indiğini öğrendi. Soyguncunun taksiden inerek evine yürüdüğünü belirleyen ekipler yol üzerindeki bütün iş yeri kameralarını inceleyerek bir internet kafe kamerasından şahsın kimliğini ve yüzünü tespit etti. Kimlik bilgisi tespit edilen şahıs Ulus Mahallesi'ndeki evinin önüne pusu atılarak yakalandı. Gözaltına alınan soyguncunun ifadesinde 'pişman değilim' dediği öğrenilirken, Ömer Ö. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahsın savcılıktaki sorgusu devam ediyor. (DE-
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