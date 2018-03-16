Kasımpaşa - Antalyaspor maçının ardından - Hamzaoğlu/Özdeş - İSTANBUL
- Antalyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları - Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamalarıMaçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: - "Maçı döndürme çabamız yeterli olmadı" - "(Hakem kararlarıyla ilgili olarak) Bir standartsızlık söz konusu" - Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: - "Buradan alacağımız olumsuz bir netice hem kendimizin hem de bize inananların güvenini kıracaktı"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'a 3 - 2 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, maça istedikleri gibi başladıklarını ancak son vuruşlarda yetersiz kaldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, basit oynamaları gereken yerde kaybettikleri bir topla golü yediklerini belirterek, "İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sonra 2 - 0 geriye düştük. Ardından oyuncularım daha doğru oynamaya başladılar. Rakibi baskı altına aldık, goller bulduk. Riskler aldık ancak kötü bir paylaşımdan geriye düştük ve maçı döndürme çabamız yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.Özdeş, karşılaşmadaki hakem kararlarına da tepki göstererek, şunları kaydetti:"Karşılaşma ilk yarıdaki Antalyaspor maçına benziyor. İlk maçta da çok kötü bir kırmızı kart vardı. Görüntüleri tekrar seyrediyorum, Sakıb'la da konuştum, 'pozisyon için penaltı' dedi. Bir standartsızlık söz konusu. Antalyaspor'u kutluyorum. Kötü bir maç kaybettik. Kasımpaşa mücadelesine devam edecek ve her maçı kazanmak için oynayacak. Umuyorum, kalan maçlarda istediğimiz puanları toplarız." - Antalyaspor cephesiAntalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.Ligin bundan sonra daha zor geçeceğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Kasımpaşa ile mücadelesi yüksek zorlu bir maç oynadık. Çok önemli bir maçtı. Buradan alacağımız olumsuz bir netice hem kendimizin hem de bize inananların güvenini kıracaktı. Rakibimizin 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği yakalaması bizim adımıza hoş değildi. İnşallah bundan sonraki haftalara daha güvenli gideceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.