Kaşıkçı bu köpekle arandı

Kadavra Köpeği Melone İstanbul Emniyeti'nde görev yapıyor- Türkiye'de sadece 5 tane olan kadavra köpeklerinden biri de İstanbul'da görev yapıyor



- Emniyetin hassas burunları olan ve 10 farklı branşta polislere yardım eden köpekler arasında kadavra arama köpekleri de yer alıyor. Türkiye 5 tane bulunan bu köpeklerden biri olan Melone, Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yı arama çalışmalarına katıldı.

Emniyetin 10 farklı branşta yetiştirdiği hassas burunlu dedektör köpekler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor. Büyük çaplı operasyonlar da dahil emniyetin en güvenilir personellerinden olan köpekler, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde eğitiliyor. Eğitime alınan bu köpekler ise, üretim, hibe ve satın alma yollarıyla temin ediliyor. Türkiye’de 5 kadavra köpeği var 10 farklı branşta yetiştirilen bu köpeklerin arasında ceset arama (kadavra) köpekleri de yer alıyor. Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan beş kadavra köpeği var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Erzurum’da bulunan bu köpeklerden biri de, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, başkonsolosluk ve konsolosluk konutundaki aramalar dahil olmak üzere çok sayıda göreve katılan Hollanda çoban köpeği cinsi kadavra köpeği Melone. Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde altı aylık eğitimin ardından İstanbul’da eğitmeni polis memuru Aykut Çil ile beraber göreve başlayan Melone, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yer alan illere göreve gidiyor. “Melone kadavra köpeği olmaya uygun görüldü” Melone ile beraber Marmara bölgesinde görev alan eğitmen polis memuru Aykut Çil, Türkiye’de 5 tane bulunan kadavra köpeklerinden biriyle birlikte görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.



Melone ile ilgili sorulara cevap veren Çil, “Kadavra köpeklerinin kendine göre bir kursu, eğitimi var. Melone, Ankara Gölbaşı’nda bulunan köpek eğitim merkezinde eğitim aldı. Köpek eğitim merkezinin kendi üretim köpeğidir. Melone yavruluktan gelen bir eğitimle başladı her köpek gibi. Bu eğitimlerde başarılı olan köpekler, belirli testlerden sonra hangi kursta daha verimli olacağı düşünüldükten sonra ona göre yönlendirme yapılıyor. Melone da bu şekilde kadavra kursuna uygun görüldü.

7 aylık bir kurs sonunda göreve başladı.

Beraber İstanbul’da göreve başladık. Marmara Bölgesi’ne bakıyoruz. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde görev yapıyoruz” dedi.

1 ayda bulunamayan cesedi 3 saatte buldu Aykut Çil, Melone ile birlikte gittiği görevleri ve aralarında oluşan bağı da anlattı. Melone’u çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Çil, 1 ayda bulunamayan bir cesedi 3 günde bulduklarını söyledi.



Köpeğin karakteri hakkında da bilgiler veren Çil konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’de emniyete bağlı 5 tane kadavra köpeği bulunmaktadır. Bunlar, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Erzurum’da. Melone ile bayağı bir göreve gittik. İstanbul ve farklı illerde. İstanbul Ümraniye’de ormanlık alanda 1 ay önce kaybolmuş bir şahıs vardı. 1 aydır aramalar yapılıyordu ve bulunamıyordu. Melone ile beraber 3 saat içinde ormanlık alanda şahsı eks vaziyette bulduk. Melone, kurs alan tüm köpekler gibi topu seven, hırslı, akıllı bir köpek. Arama yapmayı kurs sayesinde de geliştirdi. Tüm hava şartlarında arama yapabilen bir köpektir. Köpeğimiz bir zaman sonra çocuğumuz gibi oluyor. Köpeği görmediğin zamanlar onu özlüyorsun açıkçası. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Uzun süredir beraberiz. Her gün görüşüyoruz ve mutluyuz.” Melone 8 aylık süre içinde Marmara Bölgesi’nde çok sayıda olayda görev aldı. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, başkonsolosluk ve konsolosluğa ait konuttaki aramalara da katıldı.