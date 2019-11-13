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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık' - ISPARTA

Kasapoğlu: 'İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık' - ISPARTA

Kasapoğlu: "İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık" - ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'unun konuşmasıISPARTA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni Sparta Hükümet İktidar 

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