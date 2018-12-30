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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kasadaki 200 lira için bekçiyi silah zoruyla iple sandalyeye bağladılar

Kasadaki 200 lira için bekçiyi silah zoruyla iple sandalyeye bağladılar

-Düğün salonu dış ve iç detaylar

İhlas Akalan Sparta Gece Bekçisi Hırsız 

--Isparta adliye detay
--Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
--Yağma olayında kullanılan silah detay
--Adliye detaylar

( ISPARTA ) Isparta’da korkunç olay, bekçiyi silah zoruyla iple sandalyeye bağlayıp yağma yaptılar- ISPARTA

- Isparta’da 17 ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile 1 düğün salonunda silahlı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandılar. Şüphelilerin Aralık ayı başında bir düğün salonundaki silahlı yağma olayında ise bozuk paralardan oluşan 200 lirayı çalabilmek için salonun gece bekçisini iple sandalyeye bağladıkları ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı

Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre, kentte bir süre önce başlayan 17 ayrı iş yeri iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Ahmet Can B. (19) ve Yusuf K.’nin (19), Aralık ayı başında Böcüzade Yaşam Parkı içerisindeki düğün salonuna girerek, kasadaki bozuk paralardan oluşan toplam 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini silah zoruyla iple sandalyeye sağlayarak yağma olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Son olarak 29 Aralık’ta sabaha karşı hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde hırsızlık yapmak üzere olan şüphelilerin polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandıkları belirtildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin halen sürdüğü belirtildi.
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