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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaş’ta orman yangını... Yangına 3 helikopter, 2 yangın uçağı müdahale etti

Kaş’ta orman yangını... Yangına 3 helikopter, 2 yangın uçağı müdahale etti

Helikopterlerin yangını söndürme çalışmaları

Ormanlı Tarım Arazisi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Yangın detay

( ANTALYA )- Tarım alanından ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopter, 2 yangın uçağı müdahale etti- Yangın, 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Kaş İlçesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarla geniş alana yayılan yangına, 3 helikopter, 2 yangın uçağı ve çok sayıda arazöz müdahale edildi. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bugün sabah 10.00 sıralarında Kaş İlçesi Gökçeyazı Mahallesindeki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Kaş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını önlemek için çevre ilçelerden arazöz talep edildi. Havadan da destek istenen bölgeye gelen 3 helikopter, 2 yangın uçağı, yakın mevkideki Sarılar mahallesinden su tanklarını doldurarak yangına müdahale etti. Yangının tarımsal alanda çıktığını belirten Sarılar Mahalle Muhtarı İbrahim Yılmaz, "Mahalleli olarak su doldurmaya gelen helikopterlere yardımcı oluyoruz. Tarımsal alandan, ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti" dedi.
Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında bazı tarım alanları ile ormanlık alan zarar gördü.
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