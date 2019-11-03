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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaş’ta Kasım ayında deniz keyfi

Kaş’ta Kasım ayında deniz keyfi

-Kaputaş drone görüntüsü

Hafta Sonu Gesi Güneşli Objektif 

--Denize girenlerin görüntüsü

( ANTALYA - DRONE)- Kaputaş plajı turkuaz rengiyle tatilcileri ağırlamaya devam ediyor ANTALYA

- Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava yaşanırken, turizm merkezlerinden Antalya’da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor. Antalya’da güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu Kaş ilçesinde vatandaşlar güneş ve deniz keyfi yaptı. Kaş’ta yaz sezonundan kalma günler yaşanırken, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler soluğu denizde aldı. İlçeye 23 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda bazı vatandaşlar denize girdi, güneşlendi, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı. Kasım ayında çekilen bu görüntüler objektiflere böyle yansıdı.
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