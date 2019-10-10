Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi yerel çalışma grubu toplantısı

-- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak Konuşması

-- Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş konuşması

-- WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem konuşması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Kaş ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü programında yer alan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) yerel çalışma grubu yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Kaş Belediyesinde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, yerel çalışma grubu üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konu alanlarında uzmanlarca sunumlar yapıldı. Bu kapsamda, ‘Kaş-Kekova yerel çalışma grubu kapsamı, çalışma usul ve esasları’, ‘Deniz Koruma Alanları ve Kaş-Kekova ÖÇKB projesi ve çalışmalar’, ‘Kaş-Kekova ÖÇKB ve Denizel Yönetim Planı’, ‘Kaş-Kekova ÖÇKB 2018 denizel biyolojik çeşitlilik izleme çalışması sonuçları’ ele alındı, değerlendirme yapıldı. Kaş-Kekova ÖÇKB ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretmek, Denizel Yönetim Planı kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yönündeki uygulamaları desteklemek, alanın etkin şekilde yönetiminin sağlanması için öneriler geliştirmek ve paydaşlar arasında etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanmasına destek vermek amacıyla kurulan ‘yerel çalışma grubunun yeniden aktif hale getirilmesinin toplantıyla hedeflendiği kaydedildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Kaş’ı korumak, sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek kuşaklara miras bırakabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu duruma duyarlılıkla destek olanlara teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de destek ve işbirliği içinde çalışacağız.” dedi.

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdür Yardımcısı.Mustafa Kolçak da “En önemli yapılması gereken koruma alanlarının yönetilmesidir. Burada yapacağımız çalışmalarda, yönetim planları ortaya konularak, yerel paydaşlarla beraber yönetimin koruma kullanma dengesi kapsamında sürdürülebilirliği ve beklentimiz bu yönetim planlarının en uygun şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır.”diye konuştu.

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise “Sürdürülebilir gelecek için israf etmeden, tüketmeden, kirletmeden yaşamanın yollarını bulmamız açısından deniz koruma alanları çok büyük önem taşıyor. Bu alanların iyi korunması yönetilmesi gerekiyor. Bu projeyle beraber geçmişte başlattığımız yürütme kurulu toplantılarını yeniden canlandırmayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı. Toplantının ardından, Fransa’dan yola çıkarak Kaş’a ulaşan WWF’nin Blue Panda teknesi katılımcılarca ziyaret edildi.

