Kas hastası olan üç çocuğuna tek başına bakıyor

-Anne Elif Çelikdede’nin açıklamaları

-Anne ile çocukları bir arada

-Fizyoterapist Fatma Gül Kaya’nın açıklamaları

-Çocukların birlikte şarkı söylemesi

-ERYAŞAD Dernek Başkanı Gökmen sakin’in açıklamaları



( VAN ) - Engelli 3 kardeşin tek hayali "Akülü araba" VAN



- Van’ın Erciş ilçesinde Elif Çelikdede isimli anne, kas hastası olan Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi (9) isimli 3 çocuğuna tek başına bakıyor. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden Elif Çelikdede isimli cefakar anne, eşinin gurbette inşaat işçisi olarak çalıştığını, kendisinin ise üç çocuğu ile birlikte tek başına kaldığını belirterek, yetkililerden lise mezunu eşine kalıcı iş, çocuklarına ise akülü araba talebinde bulundu. Eşiyle akraba olduklarını da anlatan anne, “Kas hastası olan 3 çocuğumun bakımları ile tek başıma ilgilenemiyorum. Onlarla ayrı ayrı uğraşmak ve bakımlarını yapmak zorundayım. Çocukların hiçbirinin ayağı tutmuyor ve yürüyemiyor, kendi ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlar. Ben çocuklarımı okutmak istiyorum ve gerçekten bunu yapmak çok zor. Her gün çocuklarımı okula götürüp getiriyorum. Her gün defalarca eğitim aldıkları okulda gidip altlarını değiştiriyorum. Biz devletimizden her türlü desteği alıyoruz. Para istemiyoruz, Allah devletimizi var etsin. Maddi destek değil de, eşime burada kalıcı bir iş istiyorum. Eşimin burada kalıp bana yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü tek başıma yapmakta zorlanıyorum” dedi.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Fatma Gül Kaya ise çocukların ‘Müsküler Distrofi’ isimli genetik bir hastalıkla mücadele ettiklerini, bu hastalığın çaresinin ise olmadığını belirterek, “Halk arasında kas erimesi olarak bilinen bir hastalıktır. Ezel, Enes ve Ezgi isimli üç kardeş önceden yürümekteydiler. Kaslardaki ilerleyici zayıflık yüzünden Ezgi, Enes ve Ezel desteksiz oturmakta olup yalnız yürüyememektedirler. Bunun yanında ellerde, ayaklarda birçok defometiler yani bozukluklar mevcut. Zamanla omurgada skolyoz dediğimiz eğrilikler oluşacaktır. Bu da akciğer kapasitesini azaltıp nefes alışverişini azaltacak ve bu zayıflığa bağlı olarak solunum yetmezliğine bağlı maalesef ölüm gerçekleşecek. Bizim buradaki amacımız çocukların yaşam kalitesini biraz daha artırmak. Çocuklar gitgide daha geriye gidiyor, bu hastalığın maalesef şu an çaresi yok” ifadelerin, kullandı. Ezel, Enes ve Ezgi, en büyük hayallerinin akülü birer araba olduğunu ifade ederek, “Biz de diğer çocuklar gibi bahçede, caddede gezmek istiyoruz’’ dedi.

Kardeşler daha sonra hep bir ağızdan “Anladım sonu yok yalnızlığın” isimli şarkıyı seslendirdi. Ercişli Yazarlar ve Şairler Dernek Başkanı Gökmen Sakin ise çocukların durumu ile insanlık görevi olarak yakından ilgilendiğini belirterek, “Kas hastası kardeşlerimle ilgili bana bilgi geldiğinde, bu çocuklarımıza ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım. Ulaştığım kurum amirleri veya iş adamlarına bu çocuklarımıza yardımcı olalım dedim. Ama en büyük sorunları babaları Cengiz Çelikdede’ye (41) kalıcı iş istiyorlar. Devletin desteğinin onlara kafi geldiğini ve babalarına iş bulmaları halinde sorunun çözüleceğini söylediler. Çocuklar ve anneleri, babalarını artık yanlarında görmek istiyor” şeklinde konuştu.