Kartepe Zirvesi: 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' - KOCAELİ
Kartepe Zirvesi: "Şehircilik ve Mutlu Şehir" - KOCAELİ - Katılımcılardan detaylar - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın konuşmasıKartepe Zirvesi: "Şehircilik ve Mutlu Şehir" - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: - "Kurduğumuz şehirlerden şikayetçiyiz ama bu şehirler bizim aynamız. Bizim içimizden dışarıya yansıyan şey. Biz bunları inşa ettik. Öyle bir politikacıya şuna buna, şunu bir kat daha çıkayım demiyecek insan sayısı çok az. Ve buna dair o kadar çok talepler gelir ki, isyan ettiğimiz şeylerden bir tanesidir bu mesela" - "Demokrasi kontrol edilmedikçe, iyi bir takım kurallarla kamu hukuku, başkalarının hukuku gibi şeyleri demokratik taleplerin üstünde bir noktaya yerleştirilmedikçe, genel anlamda şehir etiği, şehir ahlakını ihlal eden bir yapı ortaya çıkar"KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Kurduğumuz şehirlerden şikayetçiyiz ama bu şehirler bizim aynamız. Bizim içimizden dışarıya yansıyan şey. Biz bunları inşa ettik. Öyle bir politikacıya şuna buna, şunu bir kat daha çıkayım demiyecek insan sayısı çok az. Ve buna dair o kadar çok talepler gelir ki, isyan ettiğimiz şeylerden bir tanesidir bu mesela." dedi.
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