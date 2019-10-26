Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kartepe Zirvesi: 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' - KOCAELİ

Kartepe Zirvesi: 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' - KOCAELİ

Kartepe Zirvesi: "Şehircilik ve Mutlu Şehir" - KOCAELİ - Katılımcılardan detaylar - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın konuşmasıKartepe Zirvesi: "Şehircilik ve Mutlu Şehir" - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: - "Kurduğumuz şehirlerden şikayetçiyiz ama bu şehirler bizim aynamız. Bizim içimizden dışarıya yansıyan şey. Biz bunları inşa ettik. Öyle bir politikacıya şuna buna, şunu bir kat daha çıkayım demiyecek insan sayısı çok az. Ve buna dair o kadar çok talepler gelir ki, isyan ettiğimiz şeylerden bir tanesidir bu mesela" - "Demokrasi kontrol edilmedikçe, iyi bir takım kurallarla kamu hukuku, başkalarının hukuku gibi şeyleri demokratik taleplerin üstünde bir noktaya yerleştirilmedikçe, genel anlamda şehir etiği, şehir ahlakını ihlal eden bir yapı ortaya çıkar"KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Kurduğumuz şehirlerden şikayetçiyiz ama bu şehirler bizim aynamız. Bizim içimizden dışarıya yansıyan şey. Biz bunları inşa ettik. Öyle bir politikacıya şuna buna, şunu bir kat daha çıkayım demiyecek insan sayısı çok az. Ve buna dair o kadar çok talepler gelir ki, isyan ettiğimiz şeylerden bir tanesidir bu mesela." dedi.

Politika Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı