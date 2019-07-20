Kartallı LGS birincileri Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Özel Kıraç Ortaokulu öğrencisi Melih Kayhan ve Kartal Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Memiş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı. LGS'de büyük başarı elde eden gençlere öğütlerde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Yaşadığınız bu süreçler sonucunda kendinizi hayata hazırlamış olacaksınız. Bunun sonucunda elde ettiğiniz hazırlıkla beraber etrafınıza artı değer katmaya başlayacaksınız. Ben de sizin gibi Kartal'da okudum. Bu süreçlerden geçtim ve kendimi hazırladım. Ardından şimdi İstanbul'un en genç belediye başkanıyım. Sizler de yarının yönetici adaylarısınız. Lütfen ama lütfen hedeflerinizi yüksek tutun" diye konuştu.

Kartallı gençlere teknoloji merkezi müjdesi Gençlere hayata umutla bağlanmaları gerektiğini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Bu anlamda çok şeyle karşılaşacaksınız. Sakın umutsuz olmayın ve ufkunuzu daraltmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' demiş. Siz umudunuzu kaybetmezseniz, sizleri bekleyen çok güzel günler, yarınlar ve geleceğe ulaşabilirsiniz. Biz yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin görevi, sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak. Bunun için hiç durmadan ve yılmadan çalışacağız. Şunun da müjdesini vereyim. Siz değerli arkadaşların ufkunu geliştirebilmek için bir teknoloji hangar merkezini planlıyoruz. Yazılımı, kodlamayı, teknolojiyi konuşabilmek için yeni alanlar yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, LGS birincilerinin lise tercihleri de belli oldu. Melih Kayhan, İstanbul Lisesi'ni seçerken; Furkan Memiş ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etti. iki LGS birincisi Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiklerini söyleyerek belediyeden ayrıldı. (MB-EY

