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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kartalkaya'da kayak mevsimi kapandı - BOLU

Kartalkaya'da kayak mevsimi kapandı - BOLU

- DetaylarKartalkaya'da kayak mevsimi kapandıBOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kayak mevsimi sona erdi. Bolu şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kayak Merkezi Kartalkaya'da bulunan oteller, havaların ısınması ve tatilcilerin ilgisinin azalması nedeniyle mevsimi kapattı.Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yaklaşık 3,5 ay içerisinde yerli ve yabancı 300 bin tatilciyi ağırladı.Kayak mevsiminin son gününde tatilciler, otellerin yapay kar makineleri tarafından üretilen yapay kar desteğiyle kayak seviyesinde tutulan pistte kayak ve snowboard yaptı.

Yapay Kar 

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