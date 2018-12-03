Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal sahili açığında filika battı: 1 yaralı

Kartal sahili açığında filika battı: 1 yaralı

Ambulanstan ve polis ekiplerinden görüntü

Boğulma Tehlikesi Polis Kuru Yük Gemisi Polis Ekipleri Trol 

-Gemiden görüntü
-Detay

( İSTANBUL )- Kartal’da bir geminin filikası su alınca 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi İSTANBUL

- Kartal Adalar iskelesi açığında kuru yük gemisinin filikasına binen 4 şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Filikanın su aldığı ihbarıyla şahıslar gemiye alındı, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kartal Adalar iskelesi açıklarında bulunan ve isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisine ait bir filikaya binen 4 kişi bir süre sonra filikanın su aldığını farketti. İhbar üzerine olay yerine giden Büyük Ada'dan Kartal Sahili'ne yolcu taşıyan bir gemisi, çağrıya cevap verdi. Henüz ismi bilinmeyen 4 kişiden 3’ünü gemideki adamlar kurtarırken, suya düşen bir kişiyi ise deniz polisleri kurtardı. Kurtarılan şahıs sahile sevk edilen ambulansa teslim edildi. Sudan etkilenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deniz polis ekipleri tedbir amaçlı çevrede tarama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı