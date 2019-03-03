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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kartal'da yedek parça deposunda yangın - İSTANBUL

Kartal'da yedek parça deposunda yangın - İSTANBUL

- Yangın anından görüntüler - Soğutma çalışmalarından görüntülerKartal'da yedek parça deposunda yangınİSTANBUL (AA) - Kartal’da yedek parça deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi’ndeki yedek parça, çelik jant ve otomobil lastiği bulunan depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Deponun bahçesinde bulunan bir otomobili de çekerek uzaklaştıran itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis Bild Yangına Müdahale 

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