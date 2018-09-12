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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da yangında can pazarı: Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Kartal'da yangında can pazarı: Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Mahsur kalanların indirilmesi

Mahsur Kaldı Sarılar Akkale Sağlık Ekipleri Kışla 

-balkonda mahsur kalan vatandaş
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Yanan evde mahsur kaldı, nefes alabilmek için balkona çıktı- Korkuya kapılan vatandaşlar birbirlerine sarılarak ağladı- Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar itfaiyeyi alkışlayarak tebrik etti İSTANBUL

- Kartal'da 8 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini tüm binayı kaplayan dumanlardan etkilenerek içeride mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazıları merdivenle bazıları ise sedye ile dışarı çıkartılarak kurtarıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik ederken korku yaşayan bazı vatandaşlar birbirine sarılarak ağladı. Yangın, Kartal Kordonboyu Mahallesi İpek Böceği Sokak Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın 3'üncü katında çıktı. Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Dumanlardan etkilenen apartman sakinleri içeride mahsur kaldı. Yanan evde mahsur kalan bir kişi ise nefes alabilmek için balkona çıkarak yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların bazıları merdivenle bazıları ise sedye ile dışarı çıkartılarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Bazı vatandaşların ise yangın nedeniyle korku yaşadığı ve birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
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