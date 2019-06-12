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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da villanın çatısına yıldırım düştü

Kartal’da villanın çatısına yıldırım düştü

Olay yerinden görüntü

Yıldırım Düştü Trol 

-ekiplerden görüntü

( İSTANBUL ) - Yıldırım çatıda küçük çaplı yangına sebep oldu İSTANBUL

- Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çatıda küçük çaplı yangın meydana geldi. Kartal Yakacık’ta bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle villanın çatısında küçük çaplı yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına hemen müdahale ederek kontrol altına aldı.
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