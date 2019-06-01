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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı

Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı

olay yeri

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polisler
-güvenlik kamerası
-kadının vurulma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

– İstanbul Kartal'da fırından pide aldığı esnada bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, saat 19.00 sıralarında Kartal Yalı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle fırından pide alan kadının yanına gelen şüpheli şahıslar, bir anda motosikletten inerek, kadına tabancayla ateş etti. Kaldırımda bekleyen kadının ayağına yakın mesafeden iki el ateş eden şüpheliler, daha sonra motosiklete binerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay karşısından yaralanan kadın, panik içinde fırına tekrar girmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasındaPide kuyruğunda bekleyen kadının silahlı saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kadının fırından çıkarak kaldırımda beklediği sırada yanına yaklaşan motosikletli şahısların belindeki tabancayı çekerek iki el yakın mesafeden ateş ettiği, kadının panikleyerek dükkana girmeye çalıştığı görülüyor.
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