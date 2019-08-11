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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kartal’da oto yıkamacıda kaçak kurban kesimine ceza yağdı

Kartal’da oto yıkamacıda kaçak kurban kesimine ceza yağdı

Ceza yazma

Kurbanlık Hayvan Para Cezası Kurban Kesimi Kaçak Kesim Zabıta 

-Polis, zabıta ve vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da bir oto yıkama dükkanında kaçak kurban kesimi yapanlar ile işletme sahibine ceza yağdı. Dükkan sahibine 13 bin lira ceza verilirken kurban kesimi yapanlara da 150’şer lira para cezası verildi.
Kartal Cevizli Mahallesi Şiran Sokakta bir grup şahıs, oto yıkama dükkanında kaçak şekilde kurbanlık hayvan kesimi yaptı. Olay yerine gelen İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kaçak kesime müdahale etti. İş yerinde kaçak kurban kesimi yapılmasına müsaade eden işletme sahibine 13 bin lira para cezası verildi.
Kaçak kurban kesimi yapan şahıslara ise 150’şer lira para cezası verildi.
(HA-EY-
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