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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kartal’da inşaat işçisi 2. kattan düştü

Kartal’da inşaat işçisi 2. kattan düştü

Ambulansta sedyede yatan işçi

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın gidişi
-inşaat

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kartal’da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2. kattan zemine düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 4 katlı inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada, henüz bilinmeyen bir sebeple zeminde bulunan tahtaların üzerine düştü. İnşaattan düşen işçiyi diğer işçiler fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralana işçi ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun hafif olduğu öğrenildi. (HA-EY-
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