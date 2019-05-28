Kartal’da inşaat işçisi 2. kattan düştü

-Ambulansın gidişi

-inşaat



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Kartal’da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2. kattan zemine düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 4 katlı inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada, henüz bilinmeyen bir sebeple zeminde bulunan tahtaların üzerine düştü. İnşaattan düşen işçiyi diğer işçiler fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralana işçi ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun hafif olduğu öğrenildi. (HA-EY-

