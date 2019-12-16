Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal Belediyesinden Şeb-i Arus Programı

Kartal Belediyesinden Şeb-i Arus Programı

Röportaj, Programdan detay, Sema gösterisi, Neyzen

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Vuslat Vuslat Yılı Başkent 


- Kartal Belediyesinin düzenlediği programda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746'ıncı vuslat yılını anıldı. Ünlü düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleşen Şeb-i Arus programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği geceye Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program sonrası açıklamalarda bulunan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar,” Bugün Kartal Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Mevlana’yı anıyoruz. Ölüme vuslat diyen ve ölümü sabırsızlıkla bekleyen bir kişiden bahsediyoruz ve dolayısıyla belediye olarak böyle özel bir günü es geçme şansımız yoktu. Kartal’ı kültürün ve sanatın başkenti yapma şiarlıyla yola çıkan Kartal Belediyesi bu etkinliklerin devamını getirecektir. Tüm izleyicilerimizin seyircilerimiz bizi takip etmeye devam etsinler. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel Bey yoğun programı dolayısıyla aramızda olamadılar. Kartal Belediyesi olarak kültüre, sanata, spora desteklerimiz gün be gün artacaktır” diye konuştu.
Ardından sema gösterisi düzenlendi .
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Mevlananın Uluslararası Anma TörenleriMevlananın Uluslararası Anma Törenleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı