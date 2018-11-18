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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi; 1 ölü,1 yaralı

Karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi; 1 ölü,1 yaralı

- olay yeri

Acil Servis İlk Müdahale Cenaze 112 Acil Servis Direksiyon 

-- aracın refüjden karşı şeride geçtiği er
-- sürücü Oktay Sezen’in cansız bedeni
-- hayatını kaybeden sürücü Oktay Sezen’in teyze oğlunun cenaze başında beklemesi
-- detaylar
-- hayatını kaybeden sürücü Oktay Sezen’in fotoğrafları

( MANİSA ) -- Araçtan savrulan sürücü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şerit değiştirdi. Karşı şeritte bariyerlere çarparak durabilen araçta şoför hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan bir kişi de yaralandı. Kaza saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Oktay Sezen(49) idaresindeki 45 K 9188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karışı şeride geçti. Orta refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek karşı şeride geçen araç, karşı şeritte bulunan refüjlere çarparak durabildi. Aracın orta refüjden geçmesinin ardından araçtan savrulan sürücü Oktay Sezen sürüklenerek bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan Yunus Güler(32) yaralanırken, diğer yolcu Nurullah Güler(58) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sürücü Oktay Sezen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Yunus Güler ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan ve hayatını kaybeden sürücü Oktay Sezen’in teyze oğlu olduğu öğrenilen Nurullah Güler, sürücü Sezen’in cansız bedeni olay yerinden kaldırılasıya kadar başında bekledi. Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak’tan İzmir istikametine olan bölümünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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