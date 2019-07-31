Kars’tan Karadeniz’e kurban sevki

-Hayvanların kontrollerin yapılması

-Hayvanlardan genel ve detay görüntüler

-Nakliyeci Murtaza Karakaş'ın konuşması

-Nakliyecinin konuşması

-Genel ve detaylar



( KARS - ÖZEL) KARS



- Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Kars'tan 80 ile büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan sevkıyatı yapılıyor. Nakliyeciler ise bu yıl geçen yıllara oranla hayvan sevkinin yüzde 50 düştüğünü belirttiler. Hayvan sevkinin bu yıl en yoğun rotası ise Karadeniz oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kars'tan Türkiye'nin birçok iline resmi olarak kurban sevki yapılırken, Özellikle bu yıl Karadeniz Bölgesi’ne kurbanlıkların yoğun gitmesi dikkat çekti. Kars’tan yüklenen büyükbaş hayvanlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Rize’ye yol çıktı. Bu yıl geçen yıllara oranla hayvan sevkinde düşüş olduğunu ifade eden nakliyeci Murtaza Karakaş, “Rize’ye gidiyoruz. Çok kaliteli mallar hepsinin aşısı, pasaportu yapılmıştır. Kurban pazarında inşallah hepsi satılır. Hayvan sevki çok az, yüzde 50 düştü. Eskiden burada yer olmazdı arabalardan, şimdi gördüğünüz gibi 3 tane araba var” dedi.

Öte yandan Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden yapılan hayvan sevkıyatlarıyla 80 ilin kurbanlığı Kars'tan karşılanıyor. Hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin ilk 5 kenti arasında yer alan Kars'ta tırlara yüklenen kurbanlık hayvanlar, Rize, Trabzon, Giresun, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere 80 ile gönderiliyor. (IÇ-

