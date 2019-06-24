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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kars’ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulundu

Kars’ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulundu

Yaralı şahinden genel ve detaylar

Bild Irak 

-Şahini bulunan Kemal Akbaba'nın konuşması
-Şahinden detaylar
-Şahin'in DKMP yetkililerine teslim edilmesi

( KARS ) KARS

- Kars'ta yol kenarında duyarlı vatandaş, tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi. Kars’ta aracıyla seyir halinde bulunan Kemal Akbaba, yol kenarında kızıl şahin gördü. Şahinin hareketsiz durduğunu farka eden Akbaba, aracından inerek şahinin yanına gitti. Şahin’in yaralı olduğunu ve uçamadığını gören Kemal Akbaba, yaralı kızıl şahini aracına alarak işyerine geçti. İşyerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay’ın ekibini yönlendirmesi sonucu ekipler Kemal Akbaba’nın bulduğu yaralı kızıl şahini muhafaza altına alarak, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada tedavi altına alınan kızıl şahin, tedavi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortama bırakılacak.
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