- Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, Kars İl Şube Müdürü Murat Doğanay, ekibiyle birlikte yaban hayatı korumak amacıyla doğaya yem bıraktı. Özellikle geceleri hava ısısının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kars’ta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışmalar başlatıldı. Yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da unutulmadı. Her tarafın karla kapandığı Kars’ta Murat Doğanay ve ekibi belirli noktalara yem bırakarak yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısını çekmesini önledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Şube Müdürü Murat Doğanay, “Hava koşulları gittikçe ağırlaşıyor. Tamamen kar her tarafı kaplamış durumda, tabi hayatta, doğal hayatta yaban hayvanlarının beslenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bizde Kars’ımızın muhtelif bölgelerinde özellikle yırtıcı hayvanların şehre inmesini engellemek, diğer kuşların doğada besinsiz kalmasını önlemek için doğaya takviyede bulunmaktayız. Bu şekilde yaban hayvanları kendi habitatlarında, işte bu olumsuz hava koşullarını düzenlene kadar bu tür faaliyelerimiz devam edecektir” dedi.

Çevre Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğaya buğday, et ve sakatat bırakıldı. (IÇ-AA-Y)