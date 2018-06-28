Kars’ta tedavileri tamamlanan keklikler doğaya bırakılacak



- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Kars İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kaçak avcıların elinden kurtarılan keklikler sağlığına kavuştu. Kars’ta kaçak avcılar tarafından kanatları yolunarak canlı mühre olarak kullanılan keklikler, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinde yeniden kanatlarına kavuşan keklikler, doğal ortamlarına kavuşmak için gün sayıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilerek Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen kekliklerin bakımı Merkez Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibi tarafından yapıldı. Bakımları yapılan ve yeniden sağlıklarına kavuşan keklikler önümüzdeki günlerde doğaya bırakılacak. Kurulduğu günden itibaren yaban hayatına hizmet veren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinde birçok yaban hayvan bulunuyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tedavileri yapılan yaban hayvanlar sağlıklarına kavuştuklarında yeniden doğaya bırakılıyor.

