Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kars’ta tedavileri tamamlanan keklikler doğaya bırakılacak

Kars’ta tedavileri tamamlanan keklikler doğaya bırakılacak

Tedavileri tamamlanan kekliklerden genel ve detaylar

( KARS ) KARS

Jandarma Kaçak Tedavi Süreci Kaçak Avcı Hayvan 


- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Kars İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kaçak avcıların elinden kurtarılan keklikler sağlığına kavuştu. Kars’ta kaçak avcılar tarafından kanatları yolunarak canlı mühre olarak kullanılan keklikler, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinde yeniden kanatlarına kavuşan keklikler, doğal ortamlarına kavuşmak için gün sayıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilerek Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen kekliklerin bakımı Merkez Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibi tarafından yapıldı. Bakımları yapılan ve yeniden sağlıklarına kavuşan keklikler önümüzdeki günlerde doğaya bırakılacak. Kurulduğu günden itibaren yaban hayatına hizmet veren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinde birçok yaban hayvan bulunuyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tedavileri yapılan yaban hayvanlar sağlıklarına kavuştuklarında yeniden doğaya bırakılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı