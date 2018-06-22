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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta tedavi edilen yavru ayılar sağlığına kavuştu

Kars’ta tedavi edilen yavru ayılar sağlığına kavuştu

-cep telefonu-

Köpek Cep Telefonu Saldırı Irak Yavru Ayılar 

-Yavru ayılardan detay görüntüler
--ARŞİV-
-ayının görüntüleri
-tedavi altına alınması

( KARS ) KARS

- Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan yavru ayılar sağlığına kavuştu. Kars’ta Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde annesinden ayrıldığı için köpeklerin saldırısına uğrayan ve yine Sarıkamış’ta bulunan yavru boz ayılar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr Metin Öğün ve ekibi tarafından tedavileri yapılan yavru ayılar, 1 aylık süreçte sağlıklarına kavuştu. Tam anlamda toparlanmaları beklenen yavru ayılar, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de sembolü haline geldi. Her türlü bakımlarının titizlikle yapıldığı yavru ayılar, doğal ortamlarına kavuşmak için gün sayıyor. Yavru ayıların önümüzdeki günlerde doğaya bırakılması bekleniyor.
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