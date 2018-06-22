Kars’ta sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı

-Yağmurda koşan vatandaşlardan detaylar

-Sular altına ilerleyen araçlardan detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta etkili olan sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı. Kars’ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur biranda caddeleri sular altında bırakırken, çoğu işyerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmurda dışarı çıkan vatandaşlar, petrol istasyonları ile işyerlerinin önüne sıkındı. Çok sayıda vatandaş ise karşıdan karşıya geçerken ıslanmaktan kurtulamadı. Sağanak yağmurun etkili olduğu Kars’ta yüksek kesimlere de dolu yağdı. Yağan doludan ekili alanlar zarar gördü. Kars’ta yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. (IÇ-AT)

