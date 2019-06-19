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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kars’ta otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kars’ta otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Etrafta güvenlik önlemleri alan polisten genel ve detaylar

Otobüs Durağı Bomba İmha Uzmanı Şüpheli Çanta Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Bomba uzmanın şüpheli çantaya fünye yerleştirmesi
-Çantanın kontrollü patlatılması genel ve detaylar
-Çantadan çıkan malzemelerin toplanması

( KARS ) KARS

- Kars’ta, otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağı yanına bırakılan çanta, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Çantadan elektrik malzemeleri çıktı. Edilen bilgiye göre olay, Faikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüs durağı yanında sahipsiz çanta gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Polislerin çağrısıyla bölgeye gelen bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan çantadan çıkan elektrik malzemeleri çevredekileri rahatlattı. Polisler tarafından toplanan etrafa saçılan malzemeler bir çantaya koyularak karakola götürüldü. Daha sonra yaya ve araç trafiğine kapatılan Faikbey Caddesi polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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