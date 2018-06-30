Kars’ta öğrencilerin sınava girme telaşı

-Sınava aranarak giren öğrencilerden detaylar

-Çocuklarını beklerken Kuran okuyan ailelerden detaylar

-Kızı sınava giren annenin dua etmesi

-Koşarak sınava yetişmeye çalışan öğrencilerden detaylar

-Sona anda sına alınan öğrenciden detaylar

-1 dakika geç kaldığı için sınava alınmayan öğrencinden genel ve detaylar

-GÖRÜNTÜ: KARS FTP'DEN "KARS'TA ÜNİVERSİTE HEYECANI" KODUYLA GEÇİLİYOR

-GÖRÜNTÜ: MPEG

-HABER: İHA, AA



( KARS )- Bir öğrenci son anda sınava alındı- Bir öğrenci ise 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı KARS



- Kars’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına ilk oturumuna girmek için adaylar sabah saat 09.00’dan itibaren sınava girecekleri okullarının önüne geldi. Saat 10.00’da başlayacak sınav için adaylar üzerleri aranarak tek tek içeri alındı. Zamanla yarışan adaylar sınavın başlamasına kısa süre kala koşar adımlarla okullara gelmeye başlarken, bir öğrenci kapıların kapanmasıyla birlikte sınava gireceği okula geldi. Yetkililere yalvaran öğrenci son anda sınava alınırken, bir öğrenci ise kapılar kapandıktan 1 dakika sonra geldiği için sınava alınmadı. Öğrencinin çırpınışları fayda etmezken, sınava girmeyeyen öğrenci belgesini yırtarak bölgeden ayrıldı. Öte yandan çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise çocukları sınava girdikten sonra kendilerine serin yerler bularak sınav bitişini bekledi. Bazı aileler dua etti, bazıları da Kuran’ı Kerim okuyarak sınava giren çocuklarını dışarıda beklemeye başladı.

YKS’nin ilk oturumu olan TYT saat 10.15’te başladı.

TYT, 135 dakika sürecek ve 12.30'da bitecek. YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak. IÇ- 30.06.2018

