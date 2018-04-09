Kars’ta köylülerden ölümüne yolculuk

-Araçlarıyla köprüden geçen köylülerden genel ve detaylar

-Adil Duman isimli köylünün konuşması

-Mikail Kaya isimli köylünün konuşması

-Veteriner Volkan Özkaya'nın konuşması

-Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi'nin konuşması detaylar



( KARS -ÖZEL- HD)- 35 yıllık Asma Köprü’nün üzerinden tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla geçiyorlar KARS



- Kars’ta 19 köyün kullandığı 35 yıllık 110 metre uzunluğundaki Asma Köprü’den araçlarıyla geçen köylüler, adeta ölümüne yolculuk yapıyor. Tahtaları kırılan, çelik halatları kopan Asma Köprü Türkiye-Ermenistan sınırındaki 19 köye yaklaşık 35 yıldır hizmet veriyor. Yapıldığı tarihten itibaren el vurulmayan Asma Köprü, 19 köy muhtarının defalarca köprü yapılması girişimleri ise bürokratik engellere takıldı. Asma Köprü köylülerin yoğun yaya ve araç trafiğine rağmen yıkılmamak için direniyor. Yaklaşık 110 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde bulunan Asma Köprü’nün altında derinliği 5 metreyi bulan Kars Çayı geçiyor. Zaman zaman tahtaların kırılmasıyla üzerinde araçların kaldığı Asma Köprü’nün yeniden yapılması için köylüler yetkililerden yardım bekliyor. “Köylülerin verdiği dilekçeye 10 sonra cevap verildi” Akyaka’ya bağlı Büyük ve Küçük Aküzüm köylerinin de aralarında olduğu 19 köy muhtarının köprünün yapımı için Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü’ne dönemin Küçük Aküzüm Muhtarı Mihrali Gelekçi tarafından 1973 yalında dilekçe verilmiş. 23 Ağustos 1983 yılında cevap geldi. 1994-1995 yılları arasında köprünün yapılması için ödenekte ayrılmış, ancak köprü yapılmamış. Geçen süre içerisinde ısrarla köprülerinin yapılmasını isteyen köylüler, bu seferde BİMER’e başvurmuş. 2015 yılında yapılan başvuruya BİMER, “Talep edilen Büyük Aküzüm ve Küçük Aküzüm köyleri arasında köprü yapılması için idaremiz rafından Kalkınma Bakanlığı’ndan ödenek talep edilmiştir. Söz konusu ödeneğin aktarılması durumunda gerekli proje çalışmaları yapılacaktır” cevabı verildi ve köylülerin köprü umudu bir başka bahara kaldı. “Köprüden düşen oldu” Asma Köprü de kazaların da olduğuna dikkat çeken Adil Duman, “Buradan düşende oldu. Hayvan da düştü. İnsanda suya düştü, ama başka yapacak bir şey yok mecburiyetten geçmek zorundayız. Yani o tarafa gitmek için, Akyaka’ya ilçeye gitmek için mecbur bu yolu kullanmak zorundasın” dedi.

“Geçerken çok korkuyoruz” Köprü’den özellikle yağmurlu ve rüzgarlı havalarda geçerken korktuğunu belirten Mikail Kaya, “Geçerken tabi ki de korkuyoruz. Ama gördüğünüz gibi sallanarak, düşerek, tahtaları kırılarak, sallana sallana geçiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Biran önce köprünün daha güzel yapılmasını temenni ediyoruz. Yıllardır böyle” diye konuştu.

“Adeta ölümüne yolculuk yapıyoruz” Akyaka’da veteriner hekim olduğunu ve köylülere hizmet etmek için sürekli asma köprüyü kullandığını ifade eden Volkan Özkaya, “ Bu köprüden geçerken hayatımızı her şekilde tehlikeye atıyoruz. Çoğu zaman fırtına da, rüzgarda, geçmek zorunda kalıyoruz. Ve kendimizi çok büyük riske atıyoruz. Onun yanında köprü nereden baksanız 35 yıllık bir köprü ve hiç tamire ve tadilata girmiyor. Muhtarlarımız o kadar uğraşmasına rağmen hiçbir yerden olumlu bir cevap alamıyoruz. Yapımıyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bunu yetkililerin duymasını istiyoruz. Burada hizmet vermeye çalışırken, adeta ölümüne yolculuk yapıyoruz. Başka bir açıklama yok” şeklinde konuştu.

Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi, da yetkililerden 19 köyün sorununa çözüm bulmalarını ve kendilerini bu sıkıntıdan kurtarmaları için çağrıda bulundu. Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı 19 köy muhtarı ve köy halkı köprülerinin biran evvel yapılmasını bekliyor. 35 yıllık köprünün yüklerini taşımadığının altını çizen muhtarlar, okul servisleri de dahil olmak üzere bütün ihtiyaçları karşılamak için Asma Köprüyü kullandıklarını sözlerine eklediler.

