Kars’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı



- Kars’ta tır ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Kars-Digor-Iğdır Karayolu ile Kars-Erzurum Karayolu’nun Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Abdülkadir Adıgüzel idaresindeki 04 D 4116 plakalı kamyonet ile İran plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle tır devrilirken, kamyonetteki sürücü ve yolcular sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Abdülkadir Adıgüzel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonete sıkışan O.B., S.Ç., İ.K. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

