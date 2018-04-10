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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kars'ta domuz sürüsü görüntülendi

Kars'ta domuz sürüsü görüntülendi

- Ormanlık alanda domuzların görüntüsü - Karayolundan domuzların geçişi - Bir vatandaşla kısa röportaj - Sarıkamış ilçesinde yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü ilçe yakınlarında objektiflere takıldıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, baharın gelmesiyle yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları ilçe yakınlarında sürü halinde görüntülendi.Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde, yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban domuzları ilçe yakınlarında yiyecek aradı.Ayı, kurt, domuz, vaşak, tilki gibi birçok yaban hayvanının yaşadığı Sarıkamış ormanları, havaların ısınmasıyla renklendi.İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde yaban domuz sürüsü, AA objektiflerine takıldı. Şehir çöplüğünde yiyecek arayan domuzlar, asfalt yolu geçtikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu.Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın zengin bir yaban hayatına sahip olduğunu vurgulayarak, "Tabii hayvanlar aç olduğu için karlar eriyince arıyorlar, toplu halde geziyorlar. Araçla giderken yolun karşısına geçtiklerini gördük. Yaklaşık 10 tane yaban domuzu vardı." dedi.

Yaban Domuzları Muhabir Ormanlı Objektif Yaban Domuzu 

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