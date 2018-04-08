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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta aracın çarptığı hamile tilki 3 yavru dünyaya getirdi

Kars’ta aracın çarptığı hamile tilki 3 yavru dünyaya getirdi

Aracın çarptığı tilki ile yavrularından genel ve detay görüntüler

( KARS -HD) KARS

Rehabilitasyon Oksijen Ağır Yaralı Rehabilitasyon Merkezi Kısmi Felç 


- Kars’ta aracın çaptığı ve ağır yaralanan hamile tilki 3 yavru dünyaya getirdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hamile bir tilkiyi ihbar üzerine tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Hemen tedavi altına alınan ağır yaralı tilkinin yapılan ultrason muayenesi sonrasında belden arka ayaklara kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi. Ultrason esnasında hayvanın hamile olduğunu tespit eden ekipler, yaralı hayvanı iyileştirmek ve doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Uzun yıllardır Kars'ta yaban hayatı gözlemlerinde bulunan ekipler, ortalama sıcaklık 12 dereceyi bulduğunda hayvanlarda doğum gerçekleştiği bilgisi üzerine beklenmeye başladı.
Tedavisi devam eden tilki, 4 Nisan Çarşamba günü tabii yollarla doğumu gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise oksijensiz kaldığı için tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’de hayatta kalmaları sağlanan diğer iki yavru tilkiye ise anne tilkinin genel kondisyon şartlarının çok iyi olmaması sebebi ile anne tarafından kısmen karşılanabilen yavruların besin ihtiyacı ekip, tarafından hazırlanan özel mama karışımları ile sağlanıyor. Gerek DKMP ekiplerimiz gerekse rehabilitasyon merkezi ekipleri bu yavruların ve annenin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyor.
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