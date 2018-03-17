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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

Trafonun yanmasından genel ve detaylar

Polis Elektrik Trafosu Bild Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

-Trafonun patlaması detaylar
-İtfaiyenin yangını söndürmesi detaylar

( KARS ) KARS

- Kars'ta ARAS EDAŞ'a ait elektrik trafosu önce alev aleve yandı. Ardından bomba gibi patlayan trafo, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Kars Merkez Mahallesi’nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafo bilinmeyen bir nedenden dolayı önce alev alev yanmaya başladı.
Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye beklenirken, Yangında büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte patlayan trafo, Merkez Mahallesi’ni karanlığa bürürken, mahalle sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ARAS EDAŞ Elektrik ekiplerinin mahallenin diğer bölgelerinin de elektriğini kesmesiyle yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın neden çıktığı araştırılıyor. IÇ- 17.03.2018
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