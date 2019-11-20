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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kars’ta 4 katlı binada korkutan yangın

Kars’ta 4 katlı binada korkutan yangın

binadan görüntü

Nadan 

-alevlerin yükselmesi
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( KARS -1) KARS

- Kars’ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
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