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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kars Mart ayında kara teslim oldu

Kars Mart ayında kara teslim oldu

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

Efes Kazma Kürek Kar Yağışı 

-Kars Kalesi ve etrafından detaylar
-Faruk Savaş isimli vatandaşın konuşması
-Yoğun kar yapışından genel ve detaylar

( KARS )- "Mart Kapıdan Baktırır, Kazma Kürek Yaktırır" sözü Kars'ta gerçek oldu- Mart karı vatandaşları şaşırttı KARS

- "Mart Kapıdan Baktırır, Kazma Kürek Yaktırır" Sözü Kars'ta gerçek oldu. Kars’ta öğlen saatlerinde başlayan ve giderek hızını artıran kar yağışı baharı bekleyen vatandaşları şaşırttı. Kars’a kışın yeniden geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü hatırlatmayı da ihmal etmedi. Kente kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışından görüş mesefesinin 15 metreye kadar düştüğü belirttildi. Trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan kar yağışının akşam da etkili olması bekliyor.
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