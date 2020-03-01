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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi

Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi

- Kar yağışından sonra kentte oluşan manzara - Kaldırımlarda kar küreme çalışmaları - Seyir halindeki araçlar - Vatandaşlar ile röportajDoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Erzurum, Iğdır, Kars , Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Ardahan ve ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars , Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
- Kars Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, ilkbaharın ilk gününde Kars 'ta etkisini sürdürdü. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayına karla giren Kars 'ta, belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Kar, Sarıkamış ilçesinde de etkili oldu. İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar Kalınlığı Gesi Kaldırımlar Kar Yağışı Trol 

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