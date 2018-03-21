Kars Garnizon Şehitliği yeniden düzenlendi

- Garnizon şehitliğinden görüntüler - Şehit mezarlarında dalgalanan bayraklardan görüntüler - Yenilenen Türk bayrakları - Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Yusuf İzci'nin konuşması KARS (AA) - Kars Garnizon Şehitliği'nde, Valiliğin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapılıp şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi. Kars Valiliği, "Şehitlik Yönetmeliği" ile yurt içinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma işlemlerinin valiliklere devredilmesinin ardından kentteki Garnizon Şehitliğinde yenileme çalışması yaptı. Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Yusuf İzci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan "Şehitlik Yönetmeliği"nden önce tüm şehitliklerin bakım, onarım çalışmalarına ilişkin sorumluluğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinesinde yapıldığını hatırlattı.Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bu görevin valiliklere verildiğini anlatan İzci, "Büyükşehirlerde valilikler bünyesindeki Yatırım İzleme Koordinasyon başkanlıklarına diğer illerde ise İl Özel İdareleri vasıtasıyla şehitliklerimizin bakım ve onarımları yapılmaktadır." dedi. İzci, Kars İl Özel İdaresince Garnizon Şehitliği'nde gerekli bakım onarımların yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl Kars Valisi Rahmi Doğan'ın talimatları doğrultusunda şehitlerimizin mezarlarının üzerindeki Türk bayrakları yenilendi. Osmanlı - Rus Savaşı'na ait şehitlerimizin mezarlarında Türk bayrakları bulunmamaktaydı, Valimizin talimatları doğrultusunda onlara da bayrak asıldı. Şehitliklerde vatandaşlarımızın kullandığı lavaboların bakım onarımları da baştan sona yapıldı." diye konuştu. Kentte bazı projeleri hayata geçireceklerini anlatan İzci, İçişleri Bakanlığınca Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak şehitlikteki anıtı yenileyeceklerini de sözlerine ekledi.