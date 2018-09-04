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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Karpuzdan Muş ekonomisine 60 milyon TL'lik katkı

Karpuzdan Muş ekonomisine 60 milyon TL'lik katkı

- Karpuz tarlasında toplanan karpuzlardan detay

Asad Lyon 

- - Karpuzların işçiler tarafından tarladan toplanması
- - Karpuzların traktörler ile toplanması
- - Toplanan karpuzların TIR'lara yüklenmesi
- - Karpuzun tarladaki genel görünümü
- - Tüccar Yılmaz Bayram Röp.
- - Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın Röp.
- - Muş karpuzunun tarlada kesilmesi

( MUŞ )- Muş karpuzu tırlarla batı illerine gönderiliyor MUŞ

- Muş'a çevre illerden gelerek karpuz ekimi yapan çiftçiler, yetiştirdikleri ürünü tırlarla batı illerine göndererek kentin ekonomisine 60 milyon TL'lik destek sağlayacak. Muş'ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, Muş Ovası’nda yetiştirdikleri karpuzların hasadına başladı.
Civar illerden Muş'a gelerek tarla kiralayan karpuz yetiştiricileri, dönemin son karpuzunu 81 ile göndermek için tırlara yükledi. Muş'tan her yıl batı illerine kapuz sevkiyatı yaptığını ifade eden tüccar Yılmaz Bayram, diğer illerde karpuz hasadında sona gelindiğini söyledi.

Muş’ta ise karpuz hasadına yeni başlandığını hatırlatan Bayram, "Muş’un karpuzu çok kaliteli, aroması ve tadı çok güzel. Bu yüzden piyasada rağbet görüyor. Her gün tırlara yüklediğimiz karpuzları Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Bu yılın mahsulü ise tat ve kilo bazında çok güzel" dedi.
Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise, Muş'ta sebze ve meyveciliğin önemli bir faaliyet kolu olduğunu ifade ederek, "Muş Ovası’nın yaklaşık 370 bin dönüm alanına ekim yapılıyor. 15 bin dönümlük alanına ise karpuz ekimi gerçekleştiriliyor. Elimizdeki verilere göre bu yıl karpuz hasadından beklentimiz 60 bin tondur. Bununda kent ekonomisine yaklaşık olarak 60 milyon TL civarında bir getirisi olacak. Ülkemizde Adana’dan başlayan karpuz hasadını Diyarbakır takip ediyor, en son Muş’ta hasat yapılıyor. Yani son tufan olması ayrıca önem katıyor. Türkiye’nin her tarafına Muş’tan karpuz gönderiyoruz. Muş karpuzunun özelliği fazla sulama olmadığı için tatlı ve sulu olması. Bu yüzden piyasada tercih ediliyor” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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