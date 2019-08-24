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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karpuz kabak dedi, seyyar satıcı genci 7 yerinden bıçakladı

Karpuz kabak dedi, seyyar satıcı genci 7 yerinden bıçakladı

Şahsın karpuzu tatması

Hastane Tarım Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Okul Harçlığı 

-Sonra karpuzu alması
-Karpuzu aldıktan sonra gitmesi
-Muhammet Ali Çelik'in görüntüsü
-Yaralandığı yerler

( ADANA - ÖZEL)- Ağabeyinden karpuz aldı, kardeşi bıçakladı ADANA

- Adana'da seyyar satıcıdan karpuz alan bir kişi, aldığı karpuzun kabak çıktığını ileri sürerek tartıştığı genci bıçakladı. Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Muhammet Ali Çelik (19), okul harçlığını çıkarabilmek için ağabeyi Muhsin Çelik ile birlikte seyyar olarak traktörle karpuz satmaya başladı.
Vefa Caddesinde bir vatandaş gelerek karpuz istedi. Şahıs, karpuzu satın almadan öncede tadına baktı. Daha sonrada Muhsin Çelik'e verdiği karpuzu 10 lira karşılığında alıp gitti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra Muhammet Ali Çelik karpuz satmak için yer değiştirdiği sırada, kısa süre önce karpuz alan şahıs gelerek "Karpuz kabak çıktı, parasını geri ver" dedi.
Çelik ise "Para vermek yerine karpuzu değiştirelim" dedi.
Bunun üzerine şahıs sinirlenerek hareket etmeye ve saldırmaya başladı.
Çelik bu durum karşısında "Tamam paranızı geri verelim" dese de şahıs römorktan aldığı bıçakla Çelik'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çelik, çevredeki şahısların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki yerinden bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak çiziği olan Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Çelik, yaşadığı dehşet anlarını ise şöyle anlattı: "Şahıs ağabeyimden karpuz almıştı. Ağabeyim yokken gelip karpuzun kabak çıktığını söyledi.

Ben de yerine başka bir karpuz verelim dedim ancak o bunu kabul etmeyip hakaret edip daha sonrada saldırdı. Ben parayı vermeyi de kabul ettim ama o beni bıçakladı. Bizde karpuzculuk baba mesleği ben kendimi bildim bileli karpuz satarım ama böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum." Bu arada polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (FKE-
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