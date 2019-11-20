Karnesiz ara tatil hız kesmeden devam ediyor

-İl Müdürü'nün konferansı

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( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Karnesiz ilk ara tatil tüm yurtta hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk defa uygulanan ara tatilin ilk gününde Hakkari’de 'Mesleki Yaşanmışlıklara İlham Veren Öğretmen Buluşmaları' çalıştayı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa uygulamada olan eğitimde ara tatil Hakkari’de, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün ‘Bilişim Öğretmenleri Çalıştayı’yla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının da bulunduğu çalıştaya çeşitli alanlarda görev yapan 194 öğretmen, 77 okul müdürü, 238 sınıf öğretmeni eğitimlere iştirak etti. Bu yıl ilk defa uygulanmakta olan ara tatilde öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerine okul dışında devam ediyor. Geleceğin teminatı olan çocuklar 81 ilde yapılan etkinliklerle birlikte; kültürle, sporla, sanatla, doğayla buluşmaya devam ediyor. Hakkari’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 16 dalda 19 etkinlik planlandı. Ara tatil etkinlik önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sayfası ‘aratatil.meb.gov.tr’ üzerinden paylaştı. Ayrıca 81 ilin etkinliklerinin yer aldığı sitede başka şehirlerde ikamet edip ara tatilini şehir dışında geçirecek olan öğrenciler için de kolaylık sağlandı. Eğitimin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin derslerde kullandıkları materyallerinin teknolojiye uyarlanması, öğrenme ve öğretme sürecinde etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan programlara katılan eğitimciler üzerinde, kişisel gelişim, değişen teknoloji ve gelişmelere adapte olma gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda öğrenci başarısında öğretmenlerin doğrudan etki ettiği görülmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi ve Yönetimi” geniş bir biçimde ele alınmış olup öğretmen ve yöneticilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik tüm faaliyetler planlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez uygulanan 18-22 Kasım ilk ara tatilinde, Hakkâri Üniversitesi ile yapılan iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan programlara iştirak edecek alanında uzman 3 akademisyen ile beraber 12 akademisyeninin öğretmen ve idarecilerin gelişimine yönelik 9 konu ile ilgili eğitimler verileceği aktarıldı. Hakkari’de 38 alanda görev yapan bin 281 öğretmene ve 77 okul müdürümüze verilecek olan bu eğitimler hafta boyunca çeşitli saatlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı konferans salonlarında gerçekleştirilecektir.



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